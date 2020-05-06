Число нарушителей границы за месяц снизилось примерно в два раза - Лаппо

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число нарушителей "зеленой" границы за последний месяц снизилось примерно в два раза. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, передает корреспондент БЕЛТА.

"Примерно в два раза меньше стало нарушителей", - сказал Анатолий Лаппо. Он уточнил, что это статистика за последний месяц.

Нарушителей стало меньше на "зеленой" границе - вне пунктов пропуска. Однако число попыток контрабанды существенно не снизилось.

Что касается обстановки в пунктах пропуска, то они продолжают работать в обычном режиме. "Мы открыты, людей пропускаем. А те страны, которые закрыли границы, - это их решения", - добавил председатель Госпогранкомитета.-0-