Число осужденных за коррупционные преступления в 2020 году снизилось на 32%

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году за совершение преступлений коррупционной направленности осуждено 684 человека, или на 32,1% меньше, чем в 2019-м (1 007 человек), сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Больше всего виновных осуждено за получение взятки (233 человека), хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (181), дачу взятки (152), превышение власти или служебных полномочий (55), злоупотребление властью или служебными полномочиями (49).

Около половины всех осужденных - 332 человека - приговорены к различным срокам лишения свободы.

Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в качестве основной меры наказания назначено 26 фигурантам и 492 - в качестве дополнительной меры наказания. Воинского или специального звания лишены 22 человека и одному к основному наказанию назначено дополнительное в виде общественных работ.

Наказание в виде штрафа избрано в отношении 218 осужденных (при этом в отношении 22 человек это основное наказание, в отношении 196 - в качестве дополнительного).

Отсрочка исполнения наказания применена к 104 фигурантам, условное неприменение наказания - к 14, и 7 человек освобождены по приговору от наказания по амнистии и другим основаниям.

Наказание в виде ограничения свободы назначено 167 осужденным, из них 25 с направлением в исправительное учреждение открытого типа и 142 без направления.

Исправительные работы назначались 8 осужденным и трем назначено наказание в виде ареста.-0-