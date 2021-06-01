Члены Президиума Совета Республики 3 июня проведут единый день приема граждан

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Президиума Совета Республики Национального собрания 3 июня проведут единый день приема граждан в исполкомах Минского района с 11.00 до 14.00. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет прием граждан в Боровлянском сельском исполкоме (аг.Лесной, 21; телефон для записи 8 (017) 374-32-78);
заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко - в Заславском городском исполкоме (г.Заславль, ул.Великая, 1; телефон для записи 8 (017) 517-85-01);
председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец - в Мачулищанском поселковом исполкоме (г.п.Мачулищи, ул.Гвардейская, 13; телефон для записи 8 (017) 516-14-72);
председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков - в Сеницком сельском исполкоме (аг.Сеница, ул.Набережная, 64; телефон для записи 8 (017) 516-83-16).
Предварительная запись будет осуществляться с 1 по 2 июня с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.-0-