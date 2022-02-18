Чуприс: никаких спекуляций с землей в Беларуси не будет

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никаких спекуляций с землей в Беларуси не будет, заявила заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Что касается собственности на землю, мы тут ничего не изменили. Это была принципиальная позиция Президента ничего не менять. И он выступает в данном случае гарантом реализации этой нормы. Поэтому пока нечего бояться. Президент занимает здесь очень жесткую позицию", - сказала Ольга Чуприс.

Замглавы Администрации Президента напомнила, что эта тема обсуждалась на недавнем совещании у Президента. "И он специально об этом говорил. Да, развивать регионы, давать людям землю, чтобы они там жили. Чтобы, как говорит Президент, люди имели клочок земли. Чтобы пользовались землей для себя и людей. Если надо - пожалуйста, какие-то хутора открывайте, занимайтесь агроэкотуризмом, развивайтесь. Но без спекуляции. Это его принципиальная позиция", - констатировала она.-0-