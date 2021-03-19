Чуприс: нотариату важно двигаться в направлении цифровизации и расширения функций

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня проходит заседание нотариусов Минского городского нотариального округа, на котором присутствует заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс, передает корреспондент БЕЛТА.

Общаясь с журналистами перед заседанием, Ольга Чуприс отметила, что в своем выступлении затронет важное событие, которое произошло в стране, - VI Всебелорусское народное собрание. По ее словам, важно донести до нотариусов информацию об его итогах, поделиться впечатлениями. "Нотариусы должны быть в курсе актуальной правовой повестки дня", - сказала она.

"Помните, это собрание было особенным, один из вопросов, который звучал, - об общественно-политической повестке. И по итогам ВНС была создана Конституционная комиссия, которая уже приступила к работе", - отметила заместитель главы Администрации Президента.

Другой вопрос на злобу дня, которому также будет уделено внимание, - изменения в законодательство, в том числе уголовное. Нотариусы, которые работают непосредственно с населением, практически каждый час встречаются с людьми, должны знать о том, что происходит в стране в области права. "Конечно, какие-то посылы на будущее для нотариусов тоже прозвучат", - добавила Ольга Чуприс.

Она обратила внимание, что нотариусы - очень высококвалифицированные специалисты в области права, которые оказывают помощь гражданам и юридическим лицам. Нотариату важно двигаться в направлении цифровизации, расширения функций.

Ольга Чуприс из личного опыта заметила, что работа нотариуса сложна не только с юридической, но и психологической точки зрения, нужно найти подход к каждому человеку. В 90-х годах люди занимали очереди к нотариусам с ночи. "Все рвались к нотариусу получить консультацию. Сейчас им не проще, хоть материальная база лучше, но усложнилось право", - сказала она, в целом оценивая работу нотариата.-0-

Фото Николая Петрова