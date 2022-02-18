Чуприс: ВНС - это возможности для всех белорусов

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание - это возможности для всех белорусов, заявила заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Всебелорусское народное собрание можно рассматривать как орган политический и государственный, а можно рассматривать как инструмент удовлетворения своих личных интересов. Ведь создаются дополнительные возможности для той же молодежи, так называемые социальные лифты, - сказала Ольга Чуприс. - В чем это видится? Сейчас какие есть возможности у молодежи? Действительно разные, в том числе участвовать в работе государственных органов. Но это дополнительный лифт. Можно быть избранным делегатом Всебелорусского народного собрания. Реализовать свои амбиции как представителя народа через два инструмента: институт депутатского мандата и институт непосредственного избрания, например, будучи членом общественного объединения. Молодежь как раз получит такую возможность, и, проживая в регионе где-нибудь в деревне либо в небольшом поселке и городе, молодой человек или девушка получат возможность быть членом Всебелорусского народного собрания".

Замглавы Администрации Президента уверена, что это открывает большие возможности на перспективу. "Отстаивать интересы своего региона, личные интересы, интересы в целом страны, выступить с трибуны Всебелорусского народного собрания, - отметила она. - Я считаю, если бы у меня была такая возможность в молодые годы, то постаралась ею воспользоваться".-0-

Какую ветвь власти представляет ВНС. Мнение замглавы Администрации Президента