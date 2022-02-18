Какую ветвь власти представляет ВНС. Мнение замглавы Администрации Президента

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказала о том, какую ветвь власти представляет Всебелорусское народное собрание.

"Есть классическая триада власти: законодательная, исполнительная, судебная. Но эта триада на самом деле не является догмой. Ученые, которые основывают свои выводы на практике, выделяют и другие ветви власти. В частности, достаточно часто говорят о существовании так называемой представительной ветви власти. Поэтому не случайно есть двойственное отношение к парламенту, потому что он как раз интегрирует в себе функции представительной и законодательной ветвей власти", - сказала Ольга Чуприс.

Замглавы Администрации Президента подчеркнула, что Всебелорусское народное собрание олицетворяет собой представительную ветвь власти. "И наряду с парламентом и местными советами депутатов относится именно к ней. Тем не менее, у Всебелорусского народного собрания есть и некоторые законодательные функции. В частности, касающиеся того, что оно может принимать и будет принимать программные законы, программы развития страны или же инициировать изменения в Конституцию", - отметила она.

При этом Ольга Чуприс дополнила, что некоторые выделяют и контрольную ветвь власти - закрепление органов той же прокуратуры в Конституции. "Кто-то говорит о том, что есть такая ветвь власти, которая касается средств массовой информации. И мы, кстати, ощутили это на практике. Я не исключаю, что в перспективе, если будет усиливаться такое информационное воздействие на общество, то надо будет в Конституции закреплять отдельным разделом какие-то права, обязанности и гарантии или же ограничения для средств массовой информации", - констатировала она.-0-

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