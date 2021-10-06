CОVID-детектив: медики вспоминают самые необычные случаи эпидрасследований

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С начала пандемии все чаще стало встречаться такое понятие, как эпидемиологическое расследование. Что это, с какими случаями сталкиваются медики и сколько зараженных можно выявить, проведя всего одно расследование, узнали у врачей-эпидемиологов.

Своевременное предупреждение

Эпидрасследование проводится при регистрации случая инфекционного заболевания.

- Зачастую наши действия напоминают настоящее детективное расследование. Оно начинается с получения экстренного извещения об инфекции COVID-19 из учреждения здравоохранения, - поясняет врач-эпидемиолог, заведующий отделом эпидемиологии Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии Ирина Черкас. - Главное в этом процессе - своевременно провести мероприятия по предупреждению дальнейшего распространения инфекции.

Для того чтобы организовать полный комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, важно собрать анамнез, включающий установление границ очага инфекции, маршрута передвижения заболевшего, источника заражения и контактов первого и второго уровней, возможных путей передачи возбудителя. Завершающее действие - дезинфекция.

Случаи, особенно в самом начале пандемии, по словам специалиста, встречались разные. Одни заболевшие с готовностью рассказывали обо всех передвижениях, давали имена, фамилии и адреса тех, с кем общались, другие скрывали даже свои номера телефонов, так как в период эпидемического подъема инфекционной заболеваемости расследование проводится по телефону.

- Часто звонят сами граждане. Мол, сосед кашляет, чихает, он точно заболел. Срочно приезжайте и проводите нам дезинфекцию всего подъезда. Пытаемся пояснить, что мы так не работаем. Заболевший, если его диагноз подтвержден, может сам нас оповестить, или же мы получим сведения из поликлиники, - отмечает врач. - Тем более далеко не в каждом случае нужно проводить дезинфекцию. Например, в "домашнем очаге" она не проводится, если с момента убытия заболевшего прошло четверо суток.

Из Слуцка в ЮАР

В прошлом году был случай, который запомнился не только Ирине Николаевне, но и всему коллективу центра.

- Обратилась к нам женщина, которой нужно было попасть домой. И не куда-нибудь, а в ЮАР. Только представьте, где Беларусь, а где Африка, - улыбается Ирина Черкас. - Как только мы услышали историю о ее непростой судьбе, решили помочь.

В Слуцк она приехала из Крыма, где досматривала умирающую маму. В ЮАР женщину ждали супруг и маленький сын. Ее возвращение домой попало на тот период, когда почти во всех странах были закрыты аэропорты, лишь Беларусь по-прежнему осуществляла полеты.

- Представляете, она из Крыма на перекладных направлялась в Минск. Одной из точек маршрута стал Слуцк, где женщина остановилась у знакомой, - рассказывает врач. - Муж был готов оплатить по интернету билет, чтобы она благополучно улетела. Но возникли проблемы с ПЦР-тестом, результат которого действителен всего 72 часа. Этого времени женщине не хватало. Дело в том, что работающая в те времена по выходным дням лаборатория находилась на профилактической дезинфекции, срочно провести диагностику оказалось проблематичным. Обратились к солигорским коллегам. Они молодцы, пересмотрели график работы. Женщина получила результат ПЦР и улетела к семье, которую не видела 8 месяцев. Мы действительно все очень за нее волновались. Спустя время нам позвонила случчанка и сообщила, что наша знакомая благополучно добралась до ЮАР и передает нам огромную благодарность за помощь.

Главная задача специалистов, проводящих эпидрасследование, - установить круг контактов как по месту жительства, временного пребывания, так и по месту работы.

Одно расследование - до 40 "подозреваемых"

По словам врача-эпидемиолога ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" Татьяны Пивень, всего лишь одно эпидемиологическое расследование может выявить до 40 человек, которые если не заболели коронавирусом, то являются контактами 1-2 уровней.

Летние месяцы и начало осени - это период отпусков. Минчане даже во время пандемии стараются выехать на отдых целыми семьями. И каково же их удивление, когда перед поездкой ПЦР-тест оказывается положительным.

- Один из последних случаев: семья из четырех человек планировала поездку на море, тур был полностью оплачен, чемоданы собраны. Осталось только сделать тест, результат которого оказался положительным. Они уверяли, что это ошибка, потому что нет ни температуры, ни кашля или каких-то других признаков заболевания. Но ведь оно может протекать и бессимптомно. Конечно, о поездке за границу им пришлось забыть, - поясняет специалист.

Медики тем временем приступают к расследованию по месту жительства, работы и досуга.

- Люди общаются с друзьями, посещают бассейн, тренажерный зал… Мы опрашиваем, уточняем, с кем заболевший контактировал без маски более 15 минут. Этот человек будет являться контактом 1-го уровня, - говорит Татьяна Владимировна.

Летом внуки частенько гостят в деревне у своих бабушек и дедушек. К примеру, у ребенка по возвращении в Минск выявили ковид. Значит, столичные специалисты направляют все данные в санитарно-профилактическое учреждение области или района, на территории которого находится эта деревня. Ведь бабушка и дедушка могут быть контактами 1-го или 2-го уровня.

- Если заболел школьник, то на самоизоляцию может уйти весь класс. К слову, сейчас люди хорошо информированы, они знают о последствиях заболевания, - поясняет врач. - Потому стараются строго выполнять все правила и к эпидемиологическому расследованию относятся серьезно.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 Дней".-0-

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