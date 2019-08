"Дана Холдингз": здоровье и спорт – ценности современного мира

В Минске на базе СОК "Олимпийский" на улице Сурганова, 2а состоялся традиционный Международный Олимпийский день, который был организован Национальным олимпийским комитетом Беларуси. Партнером одного из крупнейших спортивных мероприятий выступила компания "Дана Холдингз", на площадке которой участники и гости мероприятия смогли проверить свою силу и ловкость в соревнованиях по армрестлингу – одного из самых демократичных и позитивных видов спорта.

Открывая праздник, исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Республики Беларусь Виктор Лукашенко подчеркнул, что проведение Международного Олимпийского дня является доброй традицией для Беларуси.

– Олимпийский день призван поддержать людей, которые ведут активный образ жизни, с хорошим настроением отдыхают, приобщаются к здоровому образу жизни. Некоторые, может быть, решат ступить на непростой путь спорта высоких достижений, – сказал Виктор Лукашенко. Он отметил, что любое напоминание о спорте – это хорошо. В "Олимпийском" представлены все основные спортивные дисциплины, обучаться которым можно отдать своего ребенка. И добавил, что не ожидал такого большого количества пришедших на праздник – интерес со стороны белорусов говорит о важности таких мероприятий.

В церемонии открытия Международного Олимпийского дня также принял участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Во время мероприятия Виктор Лукашенко и Сергей Ковальчук наградили сертификатами победителей и призеров Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку, где белорусские атлеты завоевали 14 наград.

Награды для призеров Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Виктор Лукашенко обошел всю территорию фестиваля

Затем Виктор Лукашенко обошел территорию фестиваля, приветствовал гостей и участников праздника, в том числе стенд компании "Дана Холдингз" и Белорусской федерации армрестлинга.

Формат спортивного праздника, организованного прежде всего для детей, предусматривал организацию отдельных площадок, на которых были представлены олимпийские виды спорта и виды спорта, не включенные в программу. Каждый ребенок имел возможность выбрать себе занятие по душе. При этом каждый участник Международного Олимпийского дня получал специальную карточку, в которой проставлялись штампы о "прохождении" площадок. За десять пройденных секций в подарок полагался школьный олимпийский дневник, за двадцать – часы с шагомером. Согласитесь, отличный стимул для приобщения к спорту!

Занятие по душе: каждый был волен выбрать любимый вид спорта

Тем временем родителям представители спортивных федераций и ассоциаций рассказывали, какие спортивные школы и клубы работают в Минске, какие виды спорта они представляют. В фестивале участвовали представители более 40 олимпийских и еще не включенных в олимпийскую программу видов спорта, так что выбрать себе занятие по душе мог каждый маленький спортсмен.

В проведении Международного Олимпийского дня активно участвовал крупнейший белорусский застройщик "Дана Холдингз". По словам председателя совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибора Мулича, поддержка спорта и здорового образа жизни – это проявление социальной позиции компании.

Председатель совета директоров "Дана Холдингз" Вибор Мулич

– Мы строим современные и комфортные жилые комплексы, в которых будут жить люди, устремленные в будущее. Это активные, здоровые, счастливые и благополучные семьи, которые растят детей и уверенно смотрят в завтрашний день. А значит, они много времени уделяют занятиям физкультурой и спортом, ведут здоровый образ жизни. В наших комплексах создаются все условия для этого – оборудуются спортивные площадки, велодорожки, места для хранения велосипедов. А один из кварталов комплекса "Минск Мир" – Квартал Чемпионов – целиком посвящен победам белорусских олимпийцев. Поэтому мы с удовольствием поддержали инициативу Национального олимпийского комитета и стали партнерами Международного Олимпийского дня, – отметил Вибор Мулич.

Интерактивный стенд компании "Дана Холдингз" был посвящен армрестлингу. Этот вид отличают зрелищность, доступность и демократичность: организовать соревнования можно где угодно, а померяться силой в своих категориях способны люди любого возраста.

Сила духа и сила воли: победитель в армрестлинге определяется быстро

Белорусская федерация армрестлинга (БФА) развивает этот вид спорта с 1996 года. И успешно! Наши спортсмены неоднократно становились победителями и призерами многих международных соревнований. Отделения армрестлинга работают при спортивных школах страны, и в этом виде подготовлено уже более 200 мастеров спорта и 20 мастеров спорта международного класса.

Премудростям борьбы на руках на стенде "Дана Холдингз" ребят обучали спортсмены, тренеры и судьи БФА. Незабываемые уроки дал председатель Белорусской федерации армрестлинга, заслуженный тренер Республики Беларусь Валерий Бабук, а также бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы и многократный чемпион страны Кирилл Гусалов и чемпион Республики Беларусь Владислав Стефанко.

Чемпион Европы и многократный чемпион страны Кирилл Гусалов и чемпион Республики Беларусь Владислав Стефанко

Валерий Бабук считает, что проведение такого замечательного традиционного праздника поможет привлечь многих ребят к занятиям спортом.

Председатель Белорусской федерации армрестлинга Валерий Бабук

– Наш вид спорта доступен и демократичен, заниматься им можно в любом возрасте – от самого юного до очень солидного. У нас спортсмены старше 60 лет участвуют в международных соревнованиях и чемпионатах мира и Европы. Наша федерация ежегодно участвует в чемпионатах мира и Европы, и ни разу мы не возвращались без медалей. Армрестлинг – это, пожалуй, единственный неолимпийский вид спорта, в котором присвоено сразу 14 званий "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь". Наша федерация уже признана Всемирным объединением международных спортивных федераций "СпортАккорд", и я надеюсь, что в скором будущем, может быть, лет через восемь, мы тоже вольемся в олимпийскую семью, – отметил Валерий Бабук.

Заглянула на стенд "Дана Холдингз" и очень титулованная гостья – олимпийская чемпионка 2014 года в лыжной акробатике, многократная победительница этапов Кубка мира Алла Цупер.

Олимпийская чемпионка Алла Цупер на стенде "Дана Холдингз"

– Я очень рада присутствовать сегодня на этом празднике. Такой замечательный день, во время которого дети могут попробовать себя в любом виде спорта и решить для себя, чем бы они хотели заниматься. Мне кажется, спорт – это здоровый образ жизни, целеустремленность, стойкость и смелость, что не помешает в развитии каждого ребенка. Наша Беларусь – спортивная страна, которая взрастила немало чемпионов, призеров крупнейших международных соревнований. И они прославляют свою страну на международной арене.

Алла Цупер с готовностью и улыбкой ответила на вопрос, слышали ли она про Квартал чемпионов, который строится "Дана Холдингз" в комплексе "Минск Мир":

– Конечно!

И утвердительно ответила на предположение, что квартира в Квартале чемпионов была бы ей к лицу:

– Думаю, да. Надо брать! По крайнем мере, будем рассматривать такую возможность!

Под щедрым августовским солнцем к столам, на которых можно померяться силой рук, выстроилась целая очередь. И девочек в ней, чтобы сразиться с именитыми чемпионами, было не меньше, чем мальчиков!

Вадим Тропец оценил армрестлинг: сразу ясно, кто сильнее!

– Здесь очень интересно, хорошо, много людей, можно поучаствовать в различных конкурсах. И призы за это дают! Мне армрестлинг нравится – сразу ясно, кто сильнее, – серьезно порассуждал о преимуществах этого вида спорта Вадим Тропец.

Даша Гилевич чуть не "повалила" признанного чемпиона!

– Мне очень нравится Международный Олимпийский день, замечательный праздник! И армрестлинг – это очень интересный вид спорта, в котором нужны сильные руки, – уверенно заявила, "положив" чемпиона Беларуси, Даша Гилевич.

Кроме того, на стенде "Дана Холдингз" была размещена крутая фотозона – "Пьедестал чемпионов", которая многим мальчишкам и девчонкам позволила сделать замечательные фотоснимки на память о ярком спортивном празднике.

We are the Champions of the World!

И, конечно же, в этот день на стенде застройщика работал выездной офис продаж "Дана Холдингз". У менеджеров компании можно было получить исчерпывающую информацию по всем объектам, которые возводятся в Минске международным строительным холдингом, а также, при желании, подобрать себе квартиру или помещение коммерческой недвижимости. Посетителей стенда ждали комплименты и призы от "Дана Холдингз".

Менеджеры "Дана Холдингз" всегда готовы помочь выбрать наилучший вариант

Сергей Емельянов

– Очень много людей, все заряжены энергией. В принципе, что ожидали, то и видим. Детям нравится, они довольны, – делится своими впечатлениями от праздника Сергей Емельянов. В жилье его семья не нуждается, но к стенду "Дана Холдингз" все же присматривается. Подчеркивая участие в празднике крупнейшего белорусского застройщика, мужчина отмечает, насколько важно партнерство со стороны крупного бизнеса для развития отечественного спорта: – Спорту всегда нужны инвестиции, поддержка со стороны общества и представителей деловых кругов. Считаю, что "Дана Холдингз" все делает правильно!

Наталья Колтович с дочерью Татьяной

– Нам очень нравится, здесь очень весело и интересно. Участвуя в конкурсах, мы выиграли отличные призы – это здорово! – улыбается Наталья Колтович, которая пришла на Международный Олимпийский день с дочерью Татьяной. – Вот выиграет дочка в будущем золотую олимпийскую медаль – обязательно купим жилье у компании "Дана Холдингз". Мы видели комплекс "Маяк Минска", там очень красиво: шикарный фонтан, большой торговый центр – это очень симпатичный район!

К слову, выбор недвижимости у "Дана Холдингз" впечатляет! Это одна из немногих европейских инвестиционных и строительных компаний, которая в 2018 году в очередной раз вошла в список World Finance 100 (Великобритания) как компания, показавшая самые высокие результаты в своей сфере деятельности и способствующая активному развитию отрасли. Сегодня "Дана Холдингз" возводит в Минске жилой комплекс "Парк Челюскинцев", бизнес-центр "БК Капитал", близится к завершению многофункциональный комплекс "Маяк Минска".

Таким будет комплекс "Парк Челюскинцев"

Строительство комплекса "Маяк Минска" близится к завершению

А в 2017 году компания начала строительство одного из крупнейших проектов Европы – многофункционального комплекса "Минск Мир", который расположится в центре белорусской столицы, на месте аэропорта Минск-1.

Таким будет комплекс "Минск Мир"

К спорту этот комплекс имеет самое непосредственное отношение. Здесь строится "Квартал Чемпионов", о котором рассказывал Вибор Мулич. Все дома квартала названы в честь столиц Олимпиад, где белорусские атлеты завоевывали чемпионские награды.

Во время недавних II Европейских игр именно здесь спортсмены сборной Сербии вместе с руководством "Дана Холдингз" заложили капсулу с посланием потомкам – с пожеланиями жить счастливо и успешно в самом современном комплексе белорусской столицы. И многие известные спортсмены, к слову, уже приобрели здесь квартиры!

Капсулу заложили председатель совета директоров "Дана Холдингз" Вибор Мулич и призер II Европейских игр Дамир Микец

Отметим, что участие в различных социальных проектах – давняя традиция для компании "Дана Холдингз". Бесплатные концерты и детские шоу накануне Рождества и Нового года в торгово-развлекательном центре "Дана Молл", праздники ко Дню защиты детей, конкурсы юных талантов, приуроченные к Пасхе – этот список можно продолжать долго.

В компании уверены, что не только красотой и современностью определяется современный облик городского пространства, но и атмосферой добра, любви, творчества и здорового образа жизни. Участие "Дана Холдингз" в Международном Олимпийском дне – еще одно проявление важной тенденции: крупный бизнес все более активно участвует в социальных проектах. И это здорово!

Размещение рекламы на БЕЛТА