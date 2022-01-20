Беларусь – Китай. 30-летие установления дипломатических отношений

Визит в Республику Беларусь заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей г. Сайфуддина. Встреча в Минском аэропорту, 1992 год

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай отмечают важную дату в истории двустороннего сотрудничества – 30-летие установление дипломатических отношений.

Дипломатические отношения между Беларусью и Китаем установлены 20 января 1992 года. В двух странах функционируют посольства. Генконсульства Беларуси открыты в городах Шанхай, Гуанчжоу и Чунцин. 29 декабря 2021 года вступило в силу соглашение об открытии Генерального консульства Республики Беларусь в Специальном административном районе Гонконг.

Оба государства поддерживают тесные и частые обмены на высоком и высшем уровнях, тесную координацию в международных делах, а также твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся ключевых интересов двух стран, что отражает стратегическую ценность китайско-белорусского сотрудничества. На стадии активного развития находится сотрудничество между Беларусью и Китаем в области обороны, науки, техники, культуры и туризма. За 30 лет реализовано не менее 25 проектов в промышленности и энергетической сфере. А по итогам 2020 года Китай стал вторым торговым партнером после России.

Беларусь и Китай. 30-летие установления дипломатических отношений в фотоархиве БЕЛТА-0-

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