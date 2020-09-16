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Общество
16 сентября 2020, 20:34

Данилович: мы не должны допустить, чтобы Беларусь стала разменной монетой в играх соседей

Вячеслав Данилович. Фото из архива
Вячеслав Данилович. Фото из архива

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не должна стать разменной монетой в играх соседних стран. Об этом заявил директор Института истории НАН Вячеслав Данилович в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По мнению историка, сегодняшняя ситуация вокруг Беларуси и внутри страны свидетельствует о том, что Польша в каком-то смысле хочет взять реванш за события прошлого века и получить власть над частью белорусской территории. "Но мы не должны допустить, чтобы Беларусь была поделена, стала разменной монетой в каких-то играх наших соседей", - сказал Вячеслав Данилович.

Он подчеркнул, что сберечь страну можно только в случае народного единства. Укрепить его помогут знаковые события в белорусской истории. Одно из таких - воссоединение Западной Беларуси с БССР в 1939 году. "Мы не должны стыдиться этих событий. И пакт Молотова - Риббентропа не был чем-то экстраординарным для международной политики того времени. Польша еще в 1934 году заключила пакт о ненападении с Германией, участвовала в разделе Чехословакии после Мюнхенского договора. По факту поход Красной Армии в Беларусь дал возможность белорусам восстановить историческую справедливость и воссоединиться в одном государстве", - заявил директор института.

Вячеслав Данилович считает, что 14 ноября можно было бы объявить Днем единства белорусского народа. Именно в этот день в 1939 году окончательно завершилось воссоединение Беларуси. "В Минске, я глубоко в этом убежден, должен быть памятник воссоединению белорусского народа", - добавил он.-0-

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