Данилович: мы последнее государство в Европе, которое успешно осуществляет свою суверенную политику

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы последнее государство в Европе, которое успешно осуществляет свою суверенную политику, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович.

"Историческая память - это память народа, память об истории своих предков в различные эпохи. История убедительно показывает и говорит о том, что наши предки тысячелетиями жили на этой земле еще до того, как они стали называться белорусами. Мы не откуда-то извне, не с неба прилетели и очутились вдруг на этой земле, а тысячелетиями наши предки жили на этом геополитическом перекрестке, которым является Беларусь. А ведь, по сути, если задуматься, через нашу территорию проходили и торговые пути, и, к сожалению, войны и конфликты с запада на восток, с востока на запад, с севера на юг и с юга на север. Нашим предкам, скажем так, пришлось приложить огромные усилия, чтобы сохраниться, отстоять свое право жить на этой земле и развиваться так, как мы считаем нужным. Поэтому недаром мы сейчас говорим, что самая большая ценность для нашего народа - это суверенитет", - сказал Вячеслав Данилович.

Ректор отметил, что Беларусь свою политику проводит не в интересах каких-то узких групп элит и не исполняет чью-то волю извне, а в интересах большинства своего народа. "Это, конечно, благодаря тому, что у нас такой харизматичный лидер, для которого интересы народа - это не пустой звук. Интересы государства для него стоят на первом месте. И это очень ценно. С исторической точки зрения могу сказать, что далеко не в каждом государстве такие лидеры имелись и имеются. А если посмотреть на Европу, то я убежден, что мы последнее суверенное государство на территории Европы, которое довольно успешно осуществляет такую суверенную политику", - добавил он.-0-