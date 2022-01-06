Данилович: народ, не знающий свою историю, обречен на вырождение

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народ, не знающий свою историю, обречен на вырождение, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович.

"Объявление 2022-го Годом исторической памяти вполне закономерно. 2021-й - Год народного единства - объективно показал, насколько важно и необходимо сохранять историческую память нашего народа. Потому что историческая память лежит в основе народного единства, - сказал Вячеслав Данилович. - Тот народ, который не помнит, не знает свою историю, - обречен на вырождение и прекращение существования. Поэтому если мы хотим оставаться едиными, если мы хотим выдержать все те вызовы, которые, к сожалению, современный мир бросает нашему народу и государству, мы должны сохранять свою историческую память, оберегать ее от искажения и фальсификации. В данном контексте я бы подчеркнул, что историческая память играет ключевую роль в государственно-исторической политике, которая и направлена на недопущение искажения и фальсификации исторического прошлого нашего народа, нашей государственности".

Кроме того, 2022 год богат на знаковые исторические даты. "Достаточно вспомнить 1160 лет первого летописного упоминания Полоцка. 1030 лет Белорусской православной церкви - первая христианская епархия в Полоцке была создана в 992 году. 955 лет Минску. 505 лет псалтырю Скорины, 210 лет Отечественной войне 1812 года. А если посмотрим на нашу культуру, то 140 лет Янке Купале и Якубу Коласу. 135 лет Дмитрию Жилуновичу, который был первым председателем правительства Советской Беларуси. 110 лет Максиму Танку, 100 лет Институту белорусской культуры, который лег в основу Академии наук, и 100 лет образования Союза Советских Социалистических Республик. Поэтому все вполне логично. Я как историк солидарен и рад, что наш Президент принял решение объявить 2022-й Годом исторической памяти", - отметил ректор.-0-