Данилович: проголосовал за суверенную и независимую Беларусь

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Института истории НАН Вячеслав Данилович, который проголосовал сегодня досрочно на участке №96 в Минске, делал свой выбор исходя из интересов независимой и суверенной Беларуси. Об этом он заявил корреспонденту БЕЛТА.

Вячеслав Данилович подчеркнул: Беларусь должна сохранять суверенитет и независимость. "В современном мире это возможно, если государство будет сильным и с сильным лидером. Этим моментом я руководствовался, потому что в нынешней ситуации нам чрезвычайно важно не допустить глобальных пертурбаций", - сказал директор Института истории НАН.

"Мы должны сохранить свое единство, не потерять то, что сделано за 26 лет развития независимой суверенной Беларуси. Нужно совершенствовать и развивать то, что мы имеем, созидательно и постепенно, а не ломая и круша", - добавил он.

Собеседник рассказал, что решил проголосовать досрочно, поскольку 9 августа обещает быть насыщенным днем. "Предстоит выступить в качестве эксперта на разных площадках, поэтому решил сегодня исполнить свой гражданский долг", - пояснил Вячеслав Данилович.-0-