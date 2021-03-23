Данилович: важно доносить до молодежи информацию об использовании пособниками нацистов БЧБ-флага

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крайне важно доносить до молодежи информацию об использовании пособниками нацистов БЧБ-флага. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал ректор Академии управления при Президенте кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович.

"Нельзя позволить забыть роль истинных зачинщиков мировой бойни, тех, кто потворствовал ее развязыванию, допустить пересмотр итогов Великой Победы и забвение подвига наших предков. Крайне важно доносить до подрастающего поколения информацию об использовании пособниками нацистов БЧБ-флага. Необходимо, чтобы молодежь знала правду о той страшной мировой войне и роли предков, внесших решающий вклад в Великую Победу. В мировоззренческой основе формирования личности, ее гражданских и патриотических качеств лежит прежде всего историческая память, способствующая формированию культуры, традиций и духовного мира, определяющих самоидентификацию народа. Разрушение этих основополагающих скреп, искажение идентификационной исторической основы приводят к деградации и распаду нации", - отметил Вячеслав Данилович.

По его мнению, сформировать в обществе иммунитет против попыток искажения и фальсификации исторического прошлого можно только через целенаправленную системную работу и взаимодействие семьи, учреждений образования, госорганов, научных и общественных организаций, СМИ по сохранению и трансляции объективных исторических знаний, а также воспитанию настоящих патриотов, любящих и уважающих своих предков, заинтересованных в гармоничном развитии общества и государства.

"Приверженцы БЧБ-символизма дискредитировали, а по сути, предали национально-государственные интересы, сотрудничая с польскими оккупантами в годы польско-советской войны, а затем с германскими нацистами, участвуя в борьбе против войск Красной армии, белорусских партизан и подпольщиков, которые противостояли нацистским агрессорам, проводившим политику геноцида белорусского народа. Да, было время, когда бело-красно-белая символика была государственной в нашей стране. Но опять же это был самый тяжелый период в истории независимой Беларуси, время глубочайшего социально-экономического и общественно-политического кризиса. Наиболее значимые достижения белорусского народа были осуществлены не благодаря приверженцам той символики, а вопреки им. Стараниями различных квазидеятелей БЧБ-флаг наполнился негативным содержанием и из символа белорусского национального движения давно превратился в символ общественно-политических, социально-экономических и духовно-культурных неудач", - уверен ректор Академии управления при Президенте. -0-

Историк: белорусы - самая антинацистская нация из всех, кто был под оккупацией