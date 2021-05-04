Данилович: возбуждение дела по факту геноцида в годы ВОВ - правильное решение

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждение уголовного дела по факту геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны - безусловно правильное решение. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился ректор Академии управления при Президенте кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович, сообщает БЕЛТА.

По его словам, оккупанты совершали беспрецедентные по своей жестокости, бесчеловечности и массовости преступления. И наша священная обязанность - не допустить забвения той страшной трагедии, отнявшей у советского народа 27 миллионов жизней, а у Беларуси - жизнь почти каждого третьего жителя.

"Если раньше советские исследователи говорили об отдельных буржуазных фальсификаторах истории Второй мировой войны, то сегодня принимаются резолюции на уровне межпарламентских ассамблей. Так, 19 сентября 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой назвал германо-советский договор о ненападении от 23 августа 1939 года причиной начала Второй мировой войны. Тем самым фальсификация истории на Западе выведена на принципиально новый уровень. Польским сеймом СССР уже признан ответственным за развязывание Второй мировой войны в сентябре 1939 года: якобы договор о ненападении, заключенный между Германией и СССР, развязал Гитлеру руки для нападения на Польшу и предоставил возможность масштабных боевых действий в Европе, - напомнил историк. - В Европарламенте ведутся дискуссии по теме "Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне", где искажением считается как раз непризнание СССР союзником рейха!" Вячеслав Данилович считает, что в результате этого в ряде стран Европы и некоторых бывших советских республиках сегодня рушат памятники советским солдатам-освободителям.

"Более того, что особенно должно настораживать нас, белорусов, - предпринимаются шаги, чтобы признать вступление Красной армии на территорию Западной Беларуси и Западной Украины в сентябре 1939 года актом агрессии. Это очень опасная тенденция. Признание этого исторического события не воссоединением, не восстановлением исторической справедливости в отношении белорусского и украинского народов, а вступлением СССР во Вторую мировую войну на стороне Германии может привести к пересмотру Ялтинских и Нюрнбергских договоров, нарушению послевоенных границ. На международной арене сегодня мы очень часто видим со стороны стран Запада политику двойных стандартов, когда на словах они против нацизма, а на деле закрывают глаза и фактически дают добро на героизацию нацистов в Прибалтике и Украине. В результате уже дошло до того, что США и Украина голосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, принятой по инициативе России 16 декабря 2020 года", - отметил ректор Академии управления.

Он уверен, что искажение исторической памяти, утрата связи между поколениями фактически ведут к деградации общества и государства.

"Это выгодно только внешним деструктивным силам. Беларусь, находясь на геополитическом перекрестке, попадает в фокус геополитической борьбы между Западом и Востоком. При этом Беларусь фактически остается последней реально суверенной страной Европы, которая при всех имеющихся недостатках проводит внутреннюю и внешнюю политику в интересах большинства своего народа, а не в угоду сильным мира сего. Это вызывает раздражение, особенно у наших соседей с запада и юга, которые по факту уже давно перестали быть суверенными и являются проводниками навязанной им лидерами Запада политики", - резюмировал эксперт. -0-

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