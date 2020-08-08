Давление на членов избирательных комиссий недопустимо - мнение

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Давление на членов избирательных комиссий недопустимо. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович.

"Мне как представителю профессионального союза работников образования и науки, который стоит на защите прав и законных интересов наших членов, сегодня хочется сделать заявление, чтобы прекратили всякое давление на наших педагогов, входящих в состав избирательных комиссий. Им присылают письма с угрозами в социальных сетях. Более того, угрозы стали поступать в адрес их несовершеннолетних детей. Все это делается с одной целью - оказать психологическое давление на педагогов", - отметила Татьяна Якубович.

Председатель отраслевого профсоюза подчеркнула, что в состав избирательных комиссий входят представители самых разных профессий и отраслей. "Наши педагоги - это образованные, грамотные, думающие люди, которые исполняют свой гражданский долг честно и добросовестно. В Беларуси у каждого есть право высказать свою позицию на избирательном участке. Приходите на участок, заходите в кабинку, голосуйте. И ни на кого не надо оказывать давления", - добавила она.-0-