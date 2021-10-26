Давыдько: гражданин нашей страны должен чувствовать себя защищенным

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянная комиссия по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей проводит сегодня рабочее совещание по проекту закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об обращениях граждан и юридических лиц" с участием разработчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В конце сентября этого года в Палату представителей правительство внесло проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об обращениях граждан и юридических лиц". Это продиктовано временем. Вы знаете прекрасно, сколько внимания уделяет глава государства работе с обращениями граждан. Это крайне важно, - рассказал председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Геннадий Давыдько. - Тот закон, который существует сейчас, несколько архаичен в ряде своих пунктов. С одной стороны, это определенные иждивенческие настроения, которые все-таки существуют у людей, что, дескать, государство нам должно. Государство должно, но и вы должны государству. Много таких тонких моментов, которые необходимо обсудить".

По словам парламентария, законопроект отправлен во все постоянные комиссии Палаты представителей, Совет Республики, Национальный центр законодательства и правовых исследований. "Мы над ним очень плотно работаем. Хочется, чтобы он в авторской редакции был принят и в первом чтении, возможно, на этой сессии. Потому что гражданин нашей страны должен чувствовать себя защищенным. И его представители - депутатский корпус и те, кто работает в исполнительной власти, - должны четко понимать порядок взаимоотношений. Сегодняшнее совещание рабочее, во время которого мы заслушаем тех, кто работает над законопроектом, обменяемся опытом работы с людьми, какие есть проблемные точки в обращениях граждан, вообще в общении с властью. Потому что, условно говоря, самая главная мечта наших недругов, так называемой оппозиции, - сказать, что власть - это одно, а народ - это другое. Народовластие закреплено в Конституции, а это значит, что народ и власть едины, - отметил он. - И этот законопроект регулирует возможность каждого отдельного человека и групп людей влиять на решения, которые принимаются властью. Сегодня очень важный этап в становлении народовластия в нашей стране и углублении связи между властью и человеком, чтобы человек ощущал себя частью власти, частью государства, ощущал себя защищенным и гражданином социально ориентированного государства".

Как ранее сообщила БЕЛТА член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Наталья Тарасенко, в частности, в проекте закона предлагается внести изменения в порядок подачи электронного обращения с учетом корректировки этого понятия. Планируется введение Единой республиканской автоматизированной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц. Подача электронного обращения будет осуществляться через отдельный сайт, на котором заявителю необходимо будет пройти авторизацию. Предполагается создание личного кабинета, посредством которого можно направить обращение в интересующие государственные органы и организации, а также получить ответ. Внесение корректировок в закон в перспективе позволит снять большинство проблемных вопросов.-0-