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Общество
14 сентября 2021, 12:10

Давыдько: народное единство необходимо

Геннадий Давыдько
Геннадий Давыдько

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народное единство необходимо, заявил председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Геннадий Давыдько во время круглого стола на тему "Межнациональный мир и согласие как основа единства белорусского народа", передает корреспондент БЕЛТА.

"Единство народное - необходимо. Потому, что все враги любой страны, любого положительного образования первое, что пытаются сделать - разъединить. И поэтому мы сейчас находимся в глубоком понимании важности этой темы. И понимаем, что здесь не клеем канцелярским надо клеить, а сваркой варить, сваривать все слои нашего общества по религиозному, национальному, классовому, возрастному признаку, понятийному, политическому, - сказал Геннадий Давыдько. - Но я не готов объединяться с теми, кто не разделяет мои ценности, христианские ценности. Кто против крепкого государства. Как я могу с ним объединяться? Кто против института семьи. Я не могу с ним на одну платформу стать. Кто против социально-ориентированного государства. Я тоже с ним готов спорить, но единения не получится. И вот выработать это по всем направлениям очень важно, поэтому я приветствую участников круглого стола и желаю плодотворной работы".

Сегодня в Палате представителей проходит круглый стол на тему "Межнациональный мир и согласие как основа единства белорусского народа". Мероприятие проводится накануне празднования Дня народного единства в целях консолидации белорусского общества на основе идей суверенитета и независимости страны, изучения правоприменительной практики действующего законодательства в сфере межнациональных отношений и его дальнейшего развития.

В мероприятии принимают участие парламентарии, уполномоченный по делам религий и национальностей, руководители крупнейших диаспор.

Во время работы круглого стола будет дан старт фотофестивалю под эгидой Палаты представителей для республиканских и региональных СМИ "В кадре - Год народного единства". Лучшие фото будут представлены в парламенте.-0-

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