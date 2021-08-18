Давыдько: независимость, суверенитет и социальный ориентир - безусловные ценности белорусов

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимость, суверенитет и социальный ориентир - безусловные ценности белорусов. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей, председатель общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
"В преддверии праздника День единства очень важно, чтобы большинство белорусов понимали, вокруг чего, вокруг каких ценностей мы объединяемся. Эти ценности безусловны - независимость, суверенитет, социальный ориентир нашего государства", - подчеркнул Геннадий Давыдько.
Депутат отметил, что не всем может импонировать нынешний Президент Беларуси Александр Лукашенко, однако необходимо понимать: глава государства - гарант защиты ценностей народа. Поэтому важно сплотиться вокруг белорусского лидера, подчеркнул парламентарий. "Сейчас именно монолит нашего народа может выстоять в любых обстоятельствах быстро меняющегося, достаточно агрессивного мира", - заявил он.-0-
"В преддверии праздника День единства очень важно, чтобы большинство белорусов понимали, вокруг чего, вокруг каких ценностей мы объединяемся. Эти ценности безусловны - независимость, суверенитет, социальный ориентир нашего государства", - подчеркнул Геннадий Давыдько.
Депутат отметил, что не всем может импонировать нынешний Президент Беларуси Александр Лукашенко, однако необходимо понимать: глава государства - гарант защиты ценностей народа. Поэтому важно сплотиться вокруг белорусского лидера, подчеркнул парламентарий. "Сейчас именно монолит нашего народа может выстоять в любых обстоятельствах быстро меняющегося, достаточно агрессивного мира", - заявил он.-0-