Давыдько: в современных реалиях важна даже демонстрация интеграционных устремлений Беларуси и РФ

22 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В условиях мировой политический турбулентности важна даже демонстрация стремления Беларуси и России к углублению интеграции. Об этом заявил журналистам во время состоявшегося сегодня в Москве заседания Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике ее руководитель, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Геннадий Давыдько, передает корреспондент БЕЛТА.

"На мой взгляд, на сегодняшнем этапе крайне важна даже демонстрация углубления взаимоотношений между Россией и Беларусью в рамках Союзного государства, - сказал Геннадий Давыдько. - Демонстрация этого единения будет иметь большое идеологическое и, не побоюсь этого слова, пропагандистское значение. Те проекты, которые находятся, допустим, в не очень активной фазе, их надо ускорять, а особенно, что касается информационной политики. Нам необходимо единым информационным полем накрывать всю территорию Союзного государства. И это крайне важно в связи с обострением противостояния, которое ожидается в связи с сентябрьскими парламентскими выборами в России. И, собственно, не будет ослабевать давление и на нашу страну, поскольку средства очень мощные агрессивным Западом сориентированы именно на разрушение белорусской государственности. Вполне возможно, что на какое-то время они перенесут свое основное направление удара на российскую территорию, но нам тоже достанется. Поэтому сейчас даже просто демонстрация интеграционных устремлений в рамках Союзного государства имеет огромное значение".

Парламентарий отметил, что на сегодняшнем заседании во главу угла поставлены вопросы информационного пространства. "Даже сам тот факт, что заседание нашей комиссии сегодня не в режиме онлайн, это тоже своего рода демонстрация стремления скорее разрушить все барьеры, убрать наземную границу между нашими странами, наладить нормальное авиа- и железнодорожное сообщение, чтобы молодежь, в первую очередь, как можно чаще и проще могла попасть на территорию Российской Федерации и общаться с нашими братьями", - подчеркнул он.

На заседании депутатам Парламентского собрания была представлена информация о реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы в области формирования общего информационного пространства Беларуси и России. Депутаты отметили, что в настоящее время ведется совместная работа в соответствии с планом мероприятий по созданию общего информационного пространства Союзного государства на 2021-2025 годы, который был утвержден в июле 2020 года. По мнению парламентариев, с того времени Беларусь и Россия столкнулись с новыми вызовами и подвергаются беспрецедентному давлению в мировом информационном пространстве. В связи с этим профильным министерствам предложено провести анализ хода выполнения положений плана мероприятий и при необходимости внести корректировки, соответствующие современным условиям.-0-