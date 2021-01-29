Давыдов: современные школьники способны предлагать новые идеи в сфере IT

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современные школьники являются не просто пользователями информационных технологий, но и сами способны уже предлагать новые идеи. Такое мнение во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА высказал первый проректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Максим Давыдов.

"Для детей сейчас достаточно интересное время. Полностью меняется парадигма образования и нашей жизни, все больше информатизации проникает в этот процесс. Ребята активно используют эти технологии, для них это повседневная жизнь. Хочется, чтобы они были не только пользователями, а предлагали новые идеи, которые развивают эти технологии. Конечно, чем раньше человек начинает работать в этом направлении, тем креативнее он может подойти к этому", - сказал Максим Давыдов.

Уже 31 января стартует первая образовательная смена в Национальном детском технопарке. В образовательном процессе используются материально-технические, образовательные и кадровые ресурсы учебных лабораторий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского государственного университета, Белорусского национального технического университета.

Благодаря участию БГУИР ребята смогут усовершенствовать свои навыки в области информационных технологий. "Мы дадим им определенный спектр знаний и умений, которые они смогут применить даже в школе и сделать что-то свое. У нас будут три направления. Первое - программирование микроконтроллеров, которые позволяют сделать, допустим, умные датчики, построить на базе этого умный дом. Ну и далее - умный город, умную страну. Второе направление - прототипирование. Ребята будут создавать трехмерные модели на компьютере, потом распечатывать их на принтере. Эти же знания можно будет объединить с встроенными системами и сделать уже конкретное устройство. То есть, на первом обучающим уровне они изучат, как создавать умную электронику, на втором - как сделать конструкцию для того, чтобы умная электроника превратилась в умный прибор. Третье направление - Web-дизайн. Здесь ребята изучат, каким образом можно работать в интернете, создавать свои страницы, сайт, каким образом сделать его привлекательным. Для современной молодежи все это интересно. Думаю, что эти знания для них будут очень полезны", - отметил первый проректор.

Обучение одаренных детей и молодежи по образовательным программам дополнительного образования будет организовано на базе бизнес-инкубатора Института информационных технологий БГУИР и ресурсного центра электроники и приборостроения Минского радиотехнического колледжа.

В соответствии с указом Президента с 1 января 2021 года в стране начал функционировать Национальный детский технопарк. Его основная цель - поддержка одаренных учащихся, развитие у них интереса к научной, научно-технической, инновационной деятельности. -0-

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