"Дед Мороз Online", праздничный вояж и концерты - чем порадует новогодний эфир Белтелерадиокомпании

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания в праздничные новогодние дни обещает концерты, эксклюзивные трансляции и сюрпризы в прямом эфире, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.

Телеканал "Беларусь 1" расскажет зрителям, как празднуют Новый год в городах Беларуси и всего мира. "В информационных программах журналисты Агентства телевизионных новостей подведут итоги 2018 года и поведают о планах на 2019-й. Съемочная группа АТН отправится к главной елке страны на Октябрьской площади, чтобы 30 декабря в 21.00 именно оттуда зрители смогли увидеть специальный праздничный выпуск программы "Главный эфир. Точки отсчета". Выездная студия проекта расположится вблизи нулевого километра - точки отсчета расстояний во всех направлениях Беларуси. У каждого события этого года также есть своя точка отсчета, и корреспонденты АТН будут выходить в эфир из таких знаковых точек. Например, мест проведения детского конкурса песни "Евровидение-2018" или Минской переговорной площадки", - сказала Светлана Смолонская-Красковская.

Кроме того, благодаря акции Агентства теленовостей "Дед Мороз Online" главный новогодний персонаж будет все праздники в прямом эфире. До 14 января на сайте медиахолдинга с 11.00 до 18.00 будет идти online-трансляция из резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще, так что увидеть белорусскую зимнюю сказку можно в любой точке мира.

31 декабря в 22.05 на "Беларусь 1" и международном спутниковом канале "Беларусь 24" начнется эксклюзивный концерт "З Новым годам, Беларусь!". "Ведущие вечера - Надежда Тимофеева и Георгий Колдун. Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Белорусский государственный ансамбль "Песняры", Ядвига Поплавская, Инна Афанасьева, Александр Солодуха, Алена Ланская, Ольга Плотникова и многие другие известные исполнители подарят зрителям свои лучшие песни. А в первый день Нового года телезрители смогут еще раз увидеть блистательные выступления всех участников феерического детского конкурса песни "Евровидение-2018", - отметила руководитель пресс-службы.

Новогодний эфир канала "Беларусь 2" призван собрать у экранов телевизоров всю семью. Весь день 1 января зрители проведут в компании героев прекрасных анимационных фильмов, добрых кинокомедий, удивительных приключенческих фильмов-фэнтези.

Первый национальный канал Белорусского радио 31 декабря и 1 января представит в эфире 12 главных событий уходящего года и 12 основных событий будущего. "За два часа до наступления 2019 года слушателей ожидает "Навагодняе радыёпадарожжа з Першым нацыянальным", они вместе с авторами проекта смогут совершить праздничный вояж по знаковым местам Беларуси, заглянуть в гости к Деду Морозу, познакомиться с народными традициями и обрядами. В эфире также будут сказки для всей семьи, зимняя лирика и много новогодней музыки", - добавила Светлана Смолонская-Красковская.-0-