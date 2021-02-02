Дефицита трудовых ресурсов в Беларуси нет, но нужно уметь правильно задействовать кадры - эксперт

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет какой-то серьезной проблемы с трудовыми ресурсами, но необходимо выработать более современные и гибкие механизмы того, как грамотно задействовать кадры. Такое мнение высказала заведующий отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси Анастасия Боброва перед круглым столом "Улучшение качества жизни населения: счастливая семья, эффективная занятость, достойные доходы и активное долголетие" в НИИ труда Министерства труда и социальной защиты, передает корреспондент БЕЛТА.

Рассуждая о ситуации с миграцией, эксперт обратила внимание на то, что нужно внимательнее присмотреться к процессам внутренней миграции, которые постепенно меняют свой вектор. Если раньше большая часть трудовых ресурсов стремилась в столицу, то сегодня, с развитием городов-спутников и не только, происходит и обратный процесс: минчане едут в регион. И жители сельской местности сегодня все чаще выбирают не Минск, а свой ближайший областной центр. "У нас очень много своих внутренних ресурсов, нам лишь нужны правильные инструменты, чтобы задействовать эту внутреннюю мобильность, потенциал. Проблемы дефицита трудовых ресурсов в Беларуси нет. Главное - правильно их задействовать", - считает Анастасия Боброва.

Она позитивно оценила тот момент, что в вопросах демографии в проекте программы социально-экономического развития большое внимание уделяется не только количественным, но и качественным показателям - составу населения республики. И акцент на активное долголетие - один из таких моментов.

"Вопрос здоровья населения также всегда актуален. Прошлый год показал, насколько это важно. Все остальные проблемы уходят на задний план, когда возникают вопросы здоровья. Поэтому такой упор на самосохранительное поведение, здоровый образ жизни. Ведь мы стараемся не просто увеличить продолжительность жизни (до 76,5 года. - Прим. БЕЛТА), а увеличить здоровую продолжительность жизни", - подчеркнула Анастасия Боброва.

Особенно она отметила такую позитивную черту проекта программы, как гибкость, адаптивность. Она заключается в том, что в программе нет пошагового рецепта мер, которые должны приниматься в каждый год пятилетки. Есть, скорее, направления развития тех лучших инициатив, которые уже доказали свою эффективность. "Конечно, это будет путь проб и ошибок, но его нужно проходить, чтобы в конечном счете, не только к 2025 году, а и на перспективу, мы пришли к качественному результату", - заключила представитель Института экономики.

Во время круглого стола

Мероприятие является частью общественного обсуждения проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. В нем участвовали ученые, эксперты научных и образовательных кругов из НИИ труда Минтруда и соцзащиты, НАН Беларуси, НИЭИ Министерства экономики, БГУ, РИПК, РИПО, МИТСО и др. Они обсудили такие направления работы в новой пятилетке, как укрепление демографического потенциала и здоровья населения, развитие семейной политики, устойчивый рост доходов, развитие системы содействия занятости, усиление адресной социальной помощи, повышение качества образования.

За ближайшие пять лет планируется достичь роста ВВП и инвестиций в основной капитал не менее чем в 1,2 раза. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) не должен превысить 4,2%. Для этого предлагается серьезный информатизированный подход к прогнозированию рынка труда, поддержке трудоустройства людей с детьми и инвалидов, расширению практики использования гибких форм занятости и другие меры. К примеру, кадровая диагностика должна помогать своевременно оказывать содействие высвобождаемым работникам при реструктуризации предприятий. А для сокращения профессионально-квалификационного баланса важно скорейшее внедрение профстандартов, совершенствование национальной системы квалификаций.

Для укрепления демографического потенциала кроме традиционных мер социальной поддержки проект программы предусматривает и качественно новые подходы. Это внедрение механизмов реинтеграции женщин на рынок труда после отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, развитие гибких форм занятости для женщин с маленькими детьми, оказание услуг по уходу за детьми раннего возраста, развитие корпоративной культуры поддержки работников с семейными обязанностями, продвижение ответственного отцовства.

Как подчеркнула директор НИИ труда Татьяна Миронова, все озвученные замечания и предложения будут направлены разработчикам проекта программы, чтобы усилить научную обоснованность положений этого проекта и поддержать его позитивные посылы. А НИИ труда, с учетом современных реалий, будет актуализировать уже имеющиеся разработки как в части доступности социальной помощи, обеспечения баланса спроса и предложения на рынке труда, так и в части совершенствования пенсионной системы, более активного внедрения добровольного пенсионного страхования.-0-

Фото Оксаны Манчук

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