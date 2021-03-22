ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 22 марта 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:01 Единый день безопасности дорожного движения пройдет 26 марта Общество
18:44 Факультету Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии исполнилось 15 лет Общество
18:42 В СНГ начата работа по интеграции национальных систем электронного здравоохранения Общество
18:28 На Белорусской железной дороге стартовала акция "Дети и безопасность" Общество
18:26 Действие полисов автострахования Беларуси и России могут распространить на всю территорию СГ Общество
18:20 Двух жителей Слонимского района осудили за поджог шин на дороге Происшествия
18:09 В здании Гуанчжоу произошел взрыв: есть погибшие В мире
18:07 Мартынюк: внутренние войска должны развиваться в духе современности Регионы
18:00 В мемориальном комплексе "Тростенец" создадут информационный центр Общество
17:41 Умер заслуженный тренер СССР и Беларуси по боксу Валерий Кондратенко Спорт
17:40 На полигоне под Борисовом проходит батальонное тактическое учение Общество
17:39 Кухарев: критические дефекты на столичных дорогах надо устранить до конца недели Регионы
17:36 Повный: мы должны знать свою страну и хранить историческую правду Общество
17:29 Пляжи Минска должны подготовить к сезону до 15 мая Регионы
17:25 Воронюк: общественные организации Беларуси едины в своем порыве сохранять историческую память Общество
17:17 Депутат Госдумы: Беларусь и Россия должны поставить заслон фейковым новостям Политика
17:07 Научная конференция о сохранении исторической памяти пройдет 23 марта в Палате представителей Общество
16:50 Число заявлений о банкротстве в экономическом суде Витебской области сокращается второй год подряд Регионы
16:49 Победителей конкурса "За што я люблю родную зямлю" наградят в НАН Культура
16:33 ЕС ввел санкции против 11 человек за военный переворот в Мьянме В мире
16:29 Клинические испытания российской вакцины "Спутник лайт" завершены В мире
16:27 Акция "Восстановление святынь Беларуси" пройдет на более чем 20 объектах Гродненской области Регионы
16:25 Призывы в интернете к антигосударственной деятельности должны быть наказуемы - Давыдько Общество
16:19 Давыдько: в современных реалиях важна даже демонстрация интеграционных устремлений Беларуси и РФ Общество
16:18 Новые мутации британского штамма вызвали третью волну COVID-19 в Украине - исследование В мире
16:06 В Минске продолжаются профилактические отработки развлекательных заведений Регионы
16:02 В Гродно милиция выявила более 10 случаев необоснованного получения "декретных" Происшествия
16:00 Клишевич: оппозиция проигнорировала годовщину Хатыни, которая является ключевой для белорусов Общество
15:56 "Дыхание времени на киноэкране": афиши 1940-1950 годов представили в музее истории ВОВ Афиша
15:42 В Минске обвиняемого в клевете в видеоролике на YouTube приговорили к 2 годам ограничения свободы Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
22 марта 2021, 18:26

Действие полисов автострахования Беларуси и России могут распространить на всю территорию СГ

Фото из архива
Фото из архива

22 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России намерены обсудить вопрос о признании действия полисов автострахования, выданных в Беларуси и России, на всей территории Союзного государства. Эта инициатива будет рассматриваться 25 марта в Витебске на заседании Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту рассмотрят вопрос о возможности распространения действия полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выданных в Республике Беларусь и Российской Федерации, на всю территорию Союзного государства, - проинформировали в пресс-службе. - Решение о необходимости дополнительно проработать данный вопрос было принято на предыдущем заседании комиссии в январе 2021 года. По мнению депутатов, решение вопроса о распространении действия полисов ОСАГО на всю территорию Союзного государства станет существенным вкладом в формирование единого правового пространства наших стран и создаст благоприятные условия для межрегионального сотрудничества, повышения деловой активности и активизации взаимного туристического обмена".

На заседании будет также обсуждаться обеспечение равных прав граждан Беларуси и России в сфере миграции. "В частности, будет рассмотрена возможность упрощения порядка получения гражданами Беларуси вида на жительство в РФ, гражданами России - разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь", - отметили в Парламентском собрании.

Заседание комиссии пройдет в здании Витебского областного исполнительного комитета. Помимо союзных парламентариев в мероприятии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства финансов Беларуси, Центрального банка России, министерств внутренних дел Беларуси и РФ, экспертного сообщества.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
автомобиль Союзное государство страхование
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Единый день безопасности дорожного движения пройдет 26 марта
Виктор Хренин. Фото из архива Факультету Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии исполнилось 15 лет
Фото cis.minsk.by В СНГ начата работа по интеграции национальных систем электронного здравоохранения
Фото из архива На Белорусской железной дороге стартовала акция "Дети и безопасность"
В мемориальном комплексе "Тростенец". Фото из архива В мемориальном комплексе "Тростенец" создадут информационный центр
Фото из архива На полигоне под Борисовом проходит батальонное тактическое учение
Главное
Александр Лукашенко "Мы это помним, и в этом наша сила" - выступление Лукашенко на митинге-реквиеме в Хатыни
Головченко: один из уроков Хатыни - у зла нет национальности
ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция памяти "Приди и поклонись" в мемориальном комплексе "Хатынь"
Партнерство в интересах экономики: МАЗ и "Дана Холдингз" укрепляют сотрудничество
Топ-новости
В Беларуси чтят память жителей Хатыни и тысяч других сожженных деревень
Мезенцев в мемориальном комплексе "Хатынь": недопустимо ставить под сомнение подвиг советского народа
Воронюк: общественные организации Беларуси едины в своем порыве сохранять историческую память
Роуминг между Беларусью и Россией может быть отменен к 2 апреля
Мартынюк: внутренние войска должны развиваться в духе современности
Представители Администрации Президента проведут 22-26 марта выездные приемы
Единый день безопасности дорожного движения пройдет 26 марта
Действие полисов автострахования Беларуси и России могут распространить на всю территорию СГ
Факультету Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии исполнилось 15 лет
Кухарев: критические дефекты на столичных дорогах надо устранить до конца недели
До конца АКЦИИ осталось 10 дней! Спешите выгодно купить квартиру в Minsk World!
За сутки в Беларуси зарегистрированы 983 пациента с COVID-19, выписаны 726
Призывы в интернете к антигосударственной деятельности должны быть наказуемы - Давыдько
Белорусы ведут нормальную жизнь во время пандемии - австрийская газета Wochenblick
Прокурор огласил обвинение - Бабарико вину не признал
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.