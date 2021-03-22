Действие полисов автострахования Беларуси и России могут распространить на всю территорию СГ

22 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России намерены обсудить вопрос о признании действия полисов автострахования, выданных в Беларуси и России, на всей территории Союзного государства. Эта инициатива будет рассматриваться 25 марта в Витебске на заседании Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту рассмотрят вопрос о возможности распространения действия полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выданных в Республике Беларусь и Российской Федерации, на всю территорию Союзного государства, - проинформировали в пресс-службе. - Решение о необходимости дополнительно проработать данный вопрос было принято на предыдущем заседании комиссии в январе 2021 года. По мнению депутатов, решение вопроса о распространении действия полисов ОСАГО на всю территорию Союзного государства станет существенным вкладом в формирование единого правового пространства наших стран и создаст благоприятные условия для межрегионального сотрудничества, повышения деловой активности и активизации взаимного туристического обмена".

На заседании будет также обсуждаться обеспечение равных прав граждан Беларуси и России в сфере миграции. "В частности, будет рассмотрена возможность упрощения порядка получения гражданами Беларуси вида на жительство в РФ, гражданами России - разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь", - отметили в Парламентском собрании.

Заседание комиссии пройдет в здании Витебского областного исполнительного комитета. Помимо союзных парламентариев в мероприятии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства финансов Беларуси, Центрального банка России, министерств внутренних дел Беларуси и РФ, экспертного сообщества.-0-