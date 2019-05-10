Декрет о допмерах по борьбе с коррупцией сыграет серьезную превентивную роль - Минюст

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией" сыграет серьезную превентивную роль, заявил журналистам первый заместитель министра юстиции Сергей Задиран, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусское государство ищет самые эффективные меры, чтобы такое явление, как коррупция, свести к минимуму. Преступления коррупционной направленности, безусловно, очень негативно влияют на все сферы", - сказал Сергей Задиран. В частности, снижается эффективность работы государственного аппарата, а это в свою очередь оказывает влияние на инвестиционную привлекательность страны: инвесторы отслеживают ситуацию по различного рода рейтингам и всерьез задумываются, инвестировать ли в страну. В конечном итоге это дает серьезный негативный эффект для экономики.

Принятый декрет является очередным шагом в борьбе с коррупцией. Он предусматривает невозможность представления лиц, которые осуждены за коррупционные преступления, к условно-досрочному освобождению и замене неотбытой части наказания более мягким. "У человека, который еще не совершил преступление, но имеет некие преступные намерения, появляется дополнительный, очень серьезный психологический стимул для размышления, стоит ли преступать черту закона", - отметил Сергей Задиран. В декрете указаны десять конкретных статей Уголовного кодекса, которые в соответствии с ним будут рассматриваться в качестве коррупционных преступлений.

Разработкой документа более полугода занималось Министерство юстиции по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко. Проект прошел все процедуры обсуждения и согласования, был поддержан всеми заинтересованными органами. Нормативный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования. При этом правительству дано поручение в трехмесячный срок обеспечить разработку законопроекта, который скорректирует в соответствующей части Уголовный кодекс.

Белорусское законодательство в целом направлено на исключение возможности для появления коррупционных отношений. Как отметил первый замминистра, очень важно обеспечить прозрачность процесса взаимодействия между лицами, принимающими те или иные решения, и субъектами, на которых эти решения распространяются.

Идет постоянное совершенствование законодательства о государственных закупках, о лицензировании. Системно пересматриваются и совершенствуются подходы к законодательству об административных процедурах как в отношении граждан, так и юридических лиц. "Это неотъемлемые элементы создания антикоррупционного законодательства, ведь чем прозрачнее будет механизм принятия решений, тем меньше возможностей для возникновения каких-либо коррупционных отношений, - уверен Сергей Задиран. - Очень важно обеспечить такое законодательство, которое бы лишало должностных лиц, говоря простым языком, возможности его произвольного усмотрения. Человек, который является должностным лицом, должен принимать все решения в соответствии с четким административным регламентом".

В каждом государственном органе и организации созданы комиссии по борьбе с коррупцией. С 2018 года значительно повышена их открытость: планы работы, повестки обязательно заблаговременно размещаются на сайтах государственных органов. Заинтересованные могут принять участие в заседаниях этих комиссий.-0-