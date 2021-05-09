Декрет Президента о защите суверенитета и конституционного строя своевременный - Гайдукевич

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет Президента о защите суверенитета и конституционного строя своевременный и полностью соответствует Конституции. Об этом заявил журналистам депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Декрет Президента полностью соответствует Конституции страны, законодательству. Эти все слухи, разговоры - это все ложь. Он абсолютно сейчас нужен и соответствует тому времени, ситуации, в которой мы находимся, - сказал политик. - По одной простой причине: в отношении не только Беларуси, но и России в том числе идет гибридная война с использованием информационных технологий, санкций. Были попытки решить судьбу страны на улице. Они провалились. Далее была попытка организовать нелегитимные переговоры с теми, кто никого не представляет, живущими в гостиницах Польши и Литвы за гранты. Естественно, этого никогда не будет".

Олег Гайдукевич отметил, что далее была попытка навязать стране, когда и как надо проводить выборы. "А это наше дело. Только народ будет решать, страна в соответствии с Конституцией", - подчеркнул он.

Когда ничего из вышеперечисленного не получилось, продолжил политик, предприняли попытку организовать вооруженный государственный переворот. "Такая попытка была пресечена, но это не значит, что все закончилось", - считает Олег Гайдукевич.

По его мнению, Беларусь пытаются развернуть геополитически. И пытаются свергнуть власть не потому, что кто-то переживает за свободу и демократию.

"Поэтому этот декрет направлен на защиту конституционного строя, национальной безопасности страны, укрепление ее суверенитета. И направлен на то, чтобы при любых ситуациях судьбу Беларуси никогда не решали извне и не решали на улице. Чтобы нашу судьбу решали только мы. Декрет своевременный и символично, что он подписан 9 мая - в День Победы".-0-