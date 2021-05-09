Декрет Президента ограждает нас от инсинуаций и неожиданностей - Давыдько

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет Президента ограждает нас от инсинуаций и неожиданностей. Такое мнение высказал журналистам председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько, комментируя подписанный главой государства декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, подписание декрета свидетельствует, что фактически Беларусь находится в условиях, приближенных к боевым действиям. "Да, пока это война информационная, война идей, умов, скрытая война врагов против нас, но возможно все. И Президент этим декретом ограждает от инсинуаций и неожиданностей нас и все наше родное пространство", - сказал Геннадий Давыдько.

Руководитель "Белой Руси" отметил, что декрет предусматривает передачу полномочий Совету безопасности и премьер-министру и предупредил представителей деструктивных сил, тех, кто строит планы незаконного захвата власти в Беларуси: "Вы будете иметь дело с коллективным Лукашенко, подумайте об этом".-0-