Делегат ВНС: важно, что в Беларуси главным остается человек

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно, что в Беларуси главным остается человек. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Пинского городского совета ветеранов, капитан 1-го ранга, делегат VI Всебелорусского народного собрания Николай Егоров.

"Я в пятый раз избран делегатом ВНС. Я прочитал программу социально-экономического развития Беларуси на пятилетку от корки до корки. Важно, что в Беларуси главным остается человек, рост его благосостояния. Важно, что подняты социальные вопросы, особенно адресной социальной помощи, комфортного жилья. Делается упор на сохранение стабильности и единства в государстве. Важно, что 2021-й объявлен в стране Годом народного единства, - сказал Николай Егоров. - Вместе с тем, на мой взгляд, нам нужно больше внимания уделять патриотическому воспитанию не только молодежи, но и всего населения".

VI Всебелорусское народное собрание начало сегодня работу во Дворце Республики в Минске. Делегаты собрания обсудят итоги реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта Программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Главная цель развития Беларуси на пятилетку - обеспечение социальной стабильности в обществе и рост благосостояния граждан за счет качественного роста экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые приоритеты пятилетки - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.-0-

Фото Олега Фойницкого