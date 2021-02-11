Делегат ВНС: замечательно, что в Беларуси есть такая площадка открытого диалога

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Замечательно, что в Беларуси есть такая площадка открытого диалога, как Всебелорусское народное собрание. Об этом сказала корреспонденту БЕЛТА учитель химии и биологии гимназии №3 Витебска, делегат VI ВНС Наталья Байдо.

"В первую очередь мне хочется поднять вопросы, касающиеся молодежи. Это продление молодежного возраста до 35 лет - так как я сама работающая молодежь. Также это льготы для молодежи при строительстве жилья, чтобы молодые специалисты могли закрепиться на месте и построить свое жилье. И, конечно, вопросы образования, чтобы оно развивалось, внедрялись предметные компетенции, чтобы был обмен студентами и преподавателями. Все это позволит усовершенствовать наше образование", - сказала Наталья Байдо.

По ее словам, ВНС - это площадка открытого диалога. "Каждый может высказать свое мнение, свою точку зрения, обсудить те или иные вопросы с разных углов, узнать, схожи ли твои мысли с другими людьми, с которыми ты живешь рядом, и прийти к единому мнению. Считаю, что это очень важно и замечательно, что такая возможно у нас есть", - отметила делегат.

VI Всебелорусское народное собрание начинает сегодня работу во Дворце Республики в Минске. Делегаты обсудят итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Главная цель на пятилетку - обеспечение социальной стабильности в обществе и увеличение благосостояния граждан благодаря качественному росту экономики, наращиванию социального капитала, созданию комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые приоритеты пятилетки - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.

Во время Всебелорусского народного собрания выступит с докладом Президент Беларуси Александр Лукашенко. Доклад белорусского лидера традиционно планируется в первый день работы ВНС. Открытие форума, доклад главы государства и выступления участников будут транслироваться в прямом эфире по белорусским телеканалам и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция будет также доступна на сайте VI Всебелорусского народного собрания и интернет-площадках ведущих государственных СМИ. Начало мероприятия запланировано на 11.00.

Ожидается, что Александр Лукашенко примет участие в работе ВНС и 12 февраля.

Телеверсию Всебелорусского народного собрания зрители смогут увидеть 14 февраля в вечернем эфире белорусского телевидения.-0-