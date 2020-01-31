Делегация Европейской ассоциации молодежных карт посетит Беларусь 3-4 февраля

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе БРСМ впервые в Беларусь с рабочим визитом прибудет делегация Европейской ассоциации молодежных карт во главе с директором Манелем Санчесом, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Олег Дикун.

Во время визита 3-4 февраля планируется провести переговоры по взаимодействию и подписать соглашение о вступлении БРСМ в Европейскую ассоциацию молодежных карт. "Ожидается, что союз молодежи станет эксклюзивным представителем программы Европейской ассоциации молодежных карт в Беларуси. Реализация проекта будет способствовать повышению академической мобильности, укреплению диалога между студенческими сообществами разных стран, сделает внутренний и выездной туризм для молодежи более доступным. На сегодняшний день Европейская молодежная карта является инструментом сотрудничества европейских стран в области молодежной политики", - рассказал Олег Дикун.

Европейская ассоциация молодежных карт (EYCA) была создана в 1987 году благодаря инициативе молодежных организаций европейских стран. Это неправительственная некоммерческая ассоциация, состоящая из 36 организаций-членов, объединяющая более чем 6 млн молодых людей в 34 странах Европы. Молодежная карта - официально поддержанный Советом Европы проект в рамках Частичного соглашения о молодежной мобильности по молодежным картам, заключенного в 1991 году. Частичное соглашение представляет собой одну из форм сотрудничества в Совете Европы.

В настоящее время возраст владельца Европейской молодежной карты с 26 лет увеличен до 30. В каждой из стран, где действует карта, право ее выпускать имеет только одна национальная организация, которая имеет поддержку государственных органов и входит в Европейскую ассоциацию молодежных карт. Карта действительна во всех государствах-участниках, являясь в некоторых из них удостоверением личности и даже бесплатным проездным документом.-0-