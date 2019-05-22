Делегация представителей 23 университетов Китая посещает БНТУ

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация представителей 23 ведущих университетов КНР посещает сегодня Белорусский национальный технический университет, передает корреспондент БЕЛТА.

Визит в Беларусь делегации будет содействовать активизации сотрудничества в образовании, налаживанию академических обменов, подготовке и переподготовке кадров, а также организации изучения китайского языка. В ее состав вошли 47 человек. Это представители таких учебных заведений Китая, как университет Цинхуа, Пекинский университет, Народный университет Китая, Нанкинский университет, Ланчжоуский университет Цзяотун, Цзилиньский университет, Харбинский инженерный университет, Шанхайский университет.

"Этот визит важен с точки зрения расширения сотрудничества с китайскими партнерами. У нас много планов на взаимодействие с их вузами. Сегодня намечено обсудить перспективные направления взаимодействия в части подготовки кадров в области технического образования, реализации совместных образовательных программ и некоторые другие", - сказал проректор по учебной работе БНТУ Юрий Николайчик.

По его словам, в БНТУ обучаются 60 китайских студентов. "Из всего числа обучающихся у нас иностранных граждан китайские студенты находятся на втором месте. Мы реализуем совместные программы с многими китайскими университетами, что позволит в ближайшем будущем существенно увеличить их число", - отметил проректор.

В БНТУ успешно функционирует Институт Конфуция по науке и технике. Он в том числе призван способствовать активизации научно-технического сотрудничества, ведется подготовка инженерных кадров, владеющих технической терминологией на китайском языке.-0-