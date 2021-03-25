День открытых дверей в БГУИР пройдет онлайн 3 апреля

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет 3 апреля в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники онлайн. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Начнется прямая трансляция в 10.00 и будет доступна на YouTube канале БГУИР. Продлится 1 час. В мероприятии примут участие ректор БГУИР Вадим Богуш, первый проректор Максим Давыдов, проректор по воспитательной работе Дмитрий Кузнецов, ответственный секретарь приемной комиссии Борис Никульшин, а также деканы факультетов", - рассказали в вузе.

День открытых дверей станет началом приемной кампании - 2021 в университете. Диалог с абитуриентами будет вестись на сайте abitur.bsuir.by и в социальных сетях, в том числе и через чат-бот ректората.

"Запланирован также выпуск видеопроекта "Жиза BSUIR", где студенты поделятся своими историями выбора университета и поступления. Кроме того, в соцсетях вуза - "ВКонтакте", Instagram, Facebook, Telegram - можно будет поучаствовать в рум-туре по общежитию, виртуальной экскурсии, опросах и викторинах, увидеть мотивационные посты выпускников, которые расскажут, как учеба в БГУИР помогла им в карьере. TikTok также не останется в стороне - короткие видео на тему поступления уже внесены в контент-план", - добавили в университете.-0-