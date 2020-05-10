День Победы имеет огромное значение для истории белорусской государственности - Данилович

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Победы имеет огромное значение для истории белорусской государственности. Такое мнение высказал директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Данилович в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"День Победы имеет огромное значение для истории белорусской государственности и белорусского народа. Это знаковая дата, связанная со свободой родной земли. Не случайно День Независимости Республики Беларусь также связан с событиями Великой Отечественной войны: 3 июля - день освобождения Минска", - сказал Вячеслав Данилович.

Директор Института истории НАН подчеркнул: необходимо делать все возможное, чтобы сохранить произошедшее в исторической памяти народа. "К сожалению, в современном мире попытки исказить, сфальсифицировать события Второй мировой и Великой Отечественной войн продолжаются. Для нас недопустимо, чтобы они были реализованы. Мы должны как можно чаще и громче говорить о правде истории. Важно поддерживать интерес к этому и у молодого поколения", - отметил он.

Вячеслав Данилович напомнил и о том, что БССР стояла у истоков создания ООН в послевоенное время. "Мы считаемся одной из стран-основательниц Организации. Это значимый геополитический аспект и очень важное событие в истории белорусской государственности, так как БССР вышла на международную арену. Это произошло именно благодаря тому, что наш народ проявил героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны", - обратил внимание он.-0-