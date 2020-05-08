День Победы занимает особое место в сердце каждого белоруса - Дрожжа

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы всегда будут помнить о Великой Победе, она занимает особенное место в сердце каждого. Такое мнение высказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

В эти дни по всей стране проходит республиканская акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Руководитель лесной отрасли сегодня возложил цветы к скульптуре "Непокоренный человек" в Хатыни. Министр рассказал, что посещает мемориальный комплекс довольно часто, ведь он находится на его малой родине - в Логойском районе.

"Впервые я побывал здесь еще школьником. До сих пор помню свои первые впечатления. Это одновременно и волнение, и чувство скорби, и гордость за весь белорусский народ. Когда видишь, как много людей пострадало от фашизма, понимаешь истинную ценность вещей, по-другому смотришь на то, что происходит в нашем мире сегодня. Мы, наследники Победы, не имеем права забыть о подвиге, который совершили наши люди, и обязаны сделать все, чтобы увековечить память о событиях военных лет", - сказал Виталий Дрожжа.

Лесохозяйственные учреждения регулярно благоустраивают места массовых захоронений, наводят порядок на территориях, прилегающих к памятным объектам. "Мы не привязываемся к конкретной дате, а делаем это постоянно. В этом году, к примеру, только во время акции "Неделя леса" заложили 75 памятных аллей в честь Великой Победы и героев войны, благоустроили сотни памятных мест и захоронений в лесном фонде. Эту работу будем продолжать дальше", - резюмировал министр.-0-

Фото Минлесхоза