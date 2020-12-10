Денежные доходы населения за ноябрь индексируются на 5,2% - Минтруда

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за ноябрь индексируются минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения, установленные от базовой величины и базовой ставки, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Она производится в случае превышения 5%-ного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за ноябрь к октябрю 2020-го составил 100,7%, к январю этого года - 105,2%. Он превысил 5%-ный порог к январю 2020 года - месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки. Поэтому денежные доходы, установленные от этих нормативов, за ноябрь индексируются на 5,2%.

Также подлежит индексации размер месячной минимальной заработной платы (Br375), установленный постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года №582. За ноябрь с учетом индексации он составил Br388,42.

При этом надо понимать, что перечисленные выше денежные доходы населения, подлежащие индексации в установленном законом порядке, индексируются в пределах Br258,11.

Бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 ноября 2020 года. Поэтому денежные доходы, установленные от этого социального норматива, индексации за ноябрь не подлежат.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещаются потери от инфляции по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).-0-