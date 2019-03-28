Департамент по авиации пояснил, почему затянулось внедрение безбагажных билетов

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, отвечая на вопросы в пресс-центре БЕЛТА, пояснил, почему еще не внесены изменения в законодательство для внедрения безбагажных билетов.

Ранее заявлялось, что "Белавиа" сможет продавать билеты по безбагажным тарифам, но для этого планируется внести изменения в законодательство. Пока соответствующие инициативы не удалось закрепить в Воздушном кодексе. Поясняя, почему это не было реализовано в те полгода, на которые рассчитывали, Артем Сикорский отметил: "Это связано с изменениями, которые вносил ранее Госкомвоенпром в части беспилотных летательных аппаратов. В течение года был объявлен мораторий на внесение изменений в Воздушный кодекс".

На данный момент сформирована рабочая группа, ведется работа с авиаперевозчиками для внесения соответствующих изменений, которые позволят актуализировать кодекс в соответствии с современными требованиями.

Более того, "Белавиа" существенно изменяет свою бизнес-модель. В ближайшее время компания будет развивать так называемую политику тарифных брендов, что подразумевает разделение стоимости билетов в зависимости от набора услуг на борту.-0-

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