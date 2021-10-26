Департамент по авиации запросил у ИКАО дополнительные данные для расследования инцидента с рейсом Ryanair

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по авиации обратился в Совет ИКАО с просьбой оказать содействие в представлении данных объективного контроля с борта воздушного судна для расследования инцидента с рейсом Ryanair, сообщили БЕЛТА в департаменте.

Советом ИКАО рассмотрен промежуточный доклад о результатах работы группы ИКАО по расследованию фактов посадки рейса FR 4978 авиакомпании Ryanair (FFIT). В ходе доклада отмечено, что белорусская сторона представила большой объем документов, аудио и видеоматериалов, по-прежнему рабочей группе требуется больше времени для установления всех обстоятельств события, произошедшего 23 мая 2021 года. Также говорится, что нет уверенности в том, что группа подготовит окончательный отчет в ходе текущей 224-й сессии, и он может быть перенесен на следующую сессию - февраль 2022 года.

Директор Департамента по авиации Артем Сикорский в очередной раз обратился к Совету ИКАО с просьбой об оказании содействия в представлении данных объективного контроля с борта воздушного судна. "Данная информация необходима для установления причин принятия командиром воздушного судна решения о посадке самолета в Минске. Материалы будут приобщены к результатам расследования Межведомственной рабочей группы, а также переданы в Следственный комитет Беларуси для расследования уголовного дела", - отметили в департаменте.

Совет ИКАО призвал все страны оказывать содействие друг другу в части проведения расследования.

"В ходе заседания Советом ИКАО рассмотрено обращение Беларуси о нарушении рядом стран Чикагской конвенции в части введения в отношении нашей страны санкций, имеющих дискриминационный характер по национальному признаку. Совет согласился включить рассмотрение данного обращения в рамках ст. 54j Чикагской конвенции в повестку текущей 224-й сессии", - добавили в организации.-0-