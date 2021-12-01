Депутат: Беларусь сегодня как камень преткновения для Запада в борьбе против России

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сегодня как камень преткновения для Запада в борьбе против России. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Сергей Сыранков в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
По мнению депутата, США пытаются сейчас втянуть Россию в какой-нибудь военный конфликт. "Беларусь на сегодняшний момент как камень преткновения, как кость в горле, которая стоит на пути у Запада, ведомого США, чтобы осуществить эти планы", - убежден Сергей Сыранков.
Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в свою очередь обратил внимание, что Польша, Литва и Украина стали фактором нестабильности в Европе. "Сегодня они проводят абсолютно зависимую внешнюю политику, и цель этой политики, помимо противостояния с Россией и Беларусью, ослабление самого Европейского союза", - заявил политик.-0-