Депутат должен любить свою страну и уметь работать с людьми - Кочанова

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат должен любить свою страну и уметь работать с людьми. Такое мнение высказала сегодня журналистам глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время голосования на избирательном участке №507 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"На мой взгляд, это должен быть человек, который любит свою страну и народ. Работа в парламенте - непростая, надо заниматься разработкой законопроектов, что очень важно и ответственно, потому что по этим законам будут жить люди и развиваться страна. Кроме того, надо уметь работать с людьми", - отметила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова во время голосования

По мнению главы Администрации Президента, очень важно, чтобы избранные депутаты постоянно встречались с населением, проводили личные приемы и отвечали на волнующие людей вопросы.

Важнейшая миссия депутатов - представлять насущные интересы людей, которые их выбрали, и решать актуальные для страны задачи. "Сегодня на избирательном участке Президент долго отвечал на вопросы журналистов и абсолютно правильно сказал: самое главное - это суверенитет и независимость, спокойствие нашей страны", - отметила Наталья Кочанова.

"Работы у депутатов много, и, на мой взгляд, она интересная. Поэтому в парламент должны быть избраны самые достойные люди", - подчеркнула она.

Глава Администрации поделилась с журналистами, что пришла сегодня на избирательный участок с праздничным настроением. "Голосовала за самого достойного кандидата, который будет представлять наш округ в парламенте. Думаю, сделала правильный выбор", - сказала она.

Избирательная кампания в стране проходит активно, что подтверждается во всех регионах - люди с удовольствием идут на избирательные участки, для них это праздник, заметила Наталья Кочанова. Она поблагодарила всех белорусов, которые высказывают гражданскую позицию и активно участвуют в очень важной для страны политической кампании, а также работников участковых комиссий, всех, кто организовывает торговое обслуживание и создает праздничное настроение на избирательных участках.-0-