Депутат: электоральная активность белорусов - наша самобытность и традиция

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электоральная активность белорусов - наша самобытность и традиция, заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас в этом и есть наша самобытность и традиция. Вспомните советский период. Каждые выборы были праздником. Когда мы идем на выборы, голосуем на референдуме - мы думаем о развитии своей страны. Мы тем самым скрепляем свое единство, в том числе и в этот день", - сказала Лилия Ананич.

По ее словам, события последнего времени показали, что именно благодаря единству народу под силу преодолеть любые препятствия. "И сегодня после событий 2020 года в Беларуси, казахстанского кровавого варианта, который совсем недавно у наших границ дышал нам в спину, я просто уверена, что белорусский народ пойдет на референдум, избирательные участки и отдаст свой голос за изменения и дополнения в Основной закон. А, значит, за политику, которую проводит в нашей стране Президент Александр Лукашенко. Это будет не только голосование за Конституцию, но и за нынешнюю власть - власть, которая обеспечила суверенное развитие страны и которая готова помочь и будущим поколениям иметь такую же страну - справедливую, социально ориентированную, сильную и уважаемую в мире", - дополнила парламентарий.-0-