Депутат: международные миссии приезжают на белорусскую границу к беженцам лишь с формальными визитами

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные миссии приезжают на белорусско-польскую границу к беженцам лишь с формальными визитами. Такое мнение высказала член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Марина Ленчевская в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"О чем-то говорят, какие-то миссии стали приезжать на границу с какими-то формальными визитами, просто отметиться. И кстати, Президент об этом говорил: чтобы на камеру потеребить носик. Но разве это нормально? И делают еще нам замечания, что там, оказывается, не хватает туалетов. Мы даже это исправили", - отметила Марина Ленчевская.

Директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский в свою очередь убежден, что в Европе не думают, как помочь людям, а играют в некую игру, где для них есть победа и поражение. "Но наше руководство с ними ни в какую игру не играет. По сути дела, только Беларусь, наши общественные объединения, государственная власть, которую они так хулят на Западе, - это единственные субъекты, которые действительно пытаются помочь этим людям, попавшим в очень сложную ситуацию", - обратил внимание политолог.

Александр Шпаковский подчеркнул: те силы, которые монополизировали идеологию прав человека, придумали ее для других, но не для себя, они же монополизировали и контрольные институты. "То, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку", - образно выразился политолог.-0-