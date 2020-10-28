Депутат: молодежь стремится обсуждать и решать реальные проблемы

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь стремится обсуждать и решать реальные проблемы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Андрей Злотников по итогам тематической дискуссии "Человек - высшая ценность социального государства", которая прошла в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины.

Тематическая дискуссия стала продолжением проведенных в Гомельской области диалоговых площадок по проблемам конституционных изменений, местного управления и самоуправления, образования, молодежной политики. "Состоявшийся открытый и конструктивный диалог продемонстрировал креативность и инициативность молодежи, стремление обсуждать и решать реальные проблемы, трезво оценивая сложившуюся в обществе ситуацию", - сказал Андрей Злотников.

По его словам, молодых людей интересуют вопросы гендерного равенства, семейные ценности, беспокоит использование негосударственной символики. Вместе с тем они нацелены не словом, а делом вносить вклад в развитие страны. Так, часть молодежных инициатив касалась работы волонтерских отрядов на памятниках архитектуры, которые требуют восстановления. Молодые люди также заинтересованы в активизации патриотической работы с посещением героических мест, в числе которых мемориальный комплекс Ола в Светлогорском районе.

"Высокая готовность молодых людей участвовать в социально значимых проектах патриотической и историко-культурной направленности свидетельствует об осознании недопустимости переписывания истории и манипулирования сознанием молодежи", - заключил парламентарий.-0-