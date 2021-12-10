Депутат: не надо позволять Польше превращать "карту поляка" в политический инструмент влияния

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не должны позволять Польше превращать "карту поляка" в политический инструмент влияния. Об этом заявил депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Во время передачи было отмечено, что в Беларуси звучат мнения запретить "карту поляка", которая выдается граждан для подтверждения их принадлежности к польскому народу. Обычно таким документом обладают Беларусы, родственники которых живут в Польше. Но порой ситуация гораздо сложнее.

"Не надо спекулировать, что мы якобы будем разрушать какие-то польско-белорусские семьи. Нет. Это не будет касаться этого. Но не надо позволять Польше превращать "карта поляка" (а они ее превратили) в политический инструмент влияния на Республику Беларусь через свою агентуру, давайте говорить прямо", - сказал Олег Гайдукевич.

В том, что "карта поляка" - политическая провокация и диверсия Польши, убежден директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук. "С "картой поляка" давно пора покончить, - подчеркнул он. - Она абсолютно не вписывается ни в один международный закон".-0-