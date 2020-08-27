Депутат: нужно менять свою жизнь на основе Конституции и здравого смысла

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно менять свою жизнь на основе Конституции и здравого смысла. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Александр Маркевич, сообщает БЕЛТА.

"Выборы у нас состоялись. Победитель определен. Многие страны, включая Россию, Китай и Казахстан, признали итоги выборов. Другие, имея особую позицию, тем не менее никого из иных кандидатов, кроме действующего - Президента, победителем не считают. Это факты, из которых мы исходим, - сказал Александр Маркевич. - Но отдельные граждане Беларуси, выдавая себя непонятно за кого, пытаются из "литовского фарша" на "польском масле" в "американской сковороде" пожарить котлеты и обещают одной сковородкой накормить всех наших граждан, все трудовые коллективы".

Парламентарий подчеркнул: "Для каждого гражданина, государственного органа, общественной организации важно сохранить безопасность, стабильность в стране. Путь для этого - диалог. И не надо ждать перемен, нужно менять свою жизнь на основе Конституции, здравого смысла. Менять по-людски - созидая, а не разрушая", - добавил он.-0-