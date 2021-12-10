Депутат о ситуации на границе: защищать права человека нужно не на словах, а на деле

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защищать права и свободы человека нужно не на словах, а на деле. Таким мнением в своем Telegram-канале поделилась депутат Палаты представителей Ирина Довгало, комментируя действия стран ЕС на нашей границе, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня День прав человека, он отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН, которая именно 10 декабря 1948 года приняла Всеобщую декларацию прав человека. История показывает, что мировое сообщество выработало целый комплекс международных документов о правах человека. Достаточно сказать, что все та же Организация Объединенных Наций за время своего существования приняла более 70 таких документов: деклараций, конвенций, рекомендаций, пактов. Но и это не все. Государства - участники международных договоров взяли на себя обязательства соблюдать зафиксированные в них права и свободы человека. Ну, если взяли, значит нужно выполнять. Но увы, - отметила депутат. - А чтобы всеми государствами обеспечивалось выполнение, Генеральной Ассамблеей ООН были провозглашены международные стандарты в этой области. Но и здесь снова увы... Ситуация на границе Беларуси и Польши показывает обратную сторону медали. И мы видим, что нашими соседями не соблюдаются не только права беженцев, но и своих граждан, которые стремились оказать помощь беженцам".

Ирина Довгало напомнила первую статью Всеобщей декларации прав человека, в которой говорится, что "все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства". "Приграничный кризис и отношение Польши к беженцам заставляют снова задать вопрос: где разум, где братство? Защищать права и свободы человека нужно не на словах, а на деле. И еще. Несмотря на то, что изложенные в Декларации обещания не полностью реализованы, особенно нашими отдельными соседями, сам факт того, что она выдержала испытание временем, свидетельствует о неизменной универсальности ее вечных ценностей - равенства, справедливости и человеческого достоинства", - резюмировала депутат.-0-