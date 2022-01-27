Депутат: Послание Президента должно консолидировать белорусов на успешное проведение референдума

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послание Президента должно консолидировать белорусский народ на успешное проведение референдума, заявил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Виктор Свилло, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас вступили в заключительный этап сложного и длительного процесса изменения Конституции. Перед нами - подготовка и проведение референдума. И мне кажется очень своевременным здесь и сейчас определиться с нашей деятельностью на предстоящий период, - сказал Виктор Свилло. - Нам очень важно в этот исторический момент услышать мнение главы государства о положении дел в государстве, о состоянии внутренней и внешней политики. И, как мне кажется, это послание должно консолидировать белорусский народ на успешное проведение референдума".

По словам депутата, в этом залог успешного достижения тех целей, которые предлагается прописать в преамбуле обновленной Конституции. "Это прежде всего мир и гражданское согласие, благополучие наших граждан, независимость и процветание Республики Беларусь", - добавил он.-0-