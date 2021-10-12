Депутат: семья и школа должны выступать как союзники и единомышленники

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья и школа должны выступать как союзники и единомышленники. Такое мнение журналистам высказала член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Людмила Здорикова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Семья и школа, семья и образование должны выступать как союзники и единомышленники. Мы должны идти в одном направлении, ставить одни цели, решать одни задачи. К сожалению, приходится констатировать, что не всегда между системой образования и семьей возникает это взаимопонимание. Родители перекладывают свои обязанности на школу, а школа, сталкиваясь с проблемной семьей, не всегда идет до конца. Поэтому взаимодействие педагога и родителя ни в коем случае не должно противоречить друг другу, а должно позитивно восприниматься ребенком", - сказала Людмила Здорикова.

Парламентарий подчеркнула, что школа не может заменить родительскую любовь, внимание, воспитание. И родители должны это понимать. "Но и педагог должен понимать, что работа семьи со школой - одно из важнейших направлений в деятельности конкретного учреждения образования и системы образования в целом, - отметила она. - Семьи разные, все очень индивидуально. У каждого свои проблемы, свои трудности, и возможность решить проблемы семьи зачастую зависит от таланта педагога, его подготовленности и, в конце концов, его желания помочь конкретной семье".

Людмила Здорикова констатировала, что, к сожалению, сейчас снижается воспитательная роль семьи, отчасти падает авторитет родителей. "И здесь причин очень много, и причины глубокие - это тенденция гражданских браков, малочисленность детей в семьях, нестабильные браки. Эта проблема актуальна и над ней тоже нужно работать. Родители часто недостаточно педагогически подготовлены для того, чтобы заниматься воспитанием детей, подрастающего поколения. И практика "родительских университетов", думаю, в перспективе сыграет значительную роль в образовании и поднятии педагогической подготовленности родителей", - добавила она.-0-