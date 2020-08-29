Депутат: школа всегда была храмом знаний, а не политическим институтом

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа всегда была храмом знаний, а не политическим институтом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Марина Васько.

"Целью работы любого учреждения образования и любого учителя всегда является создание благоприятных условий для обучения, развития детей, воспитания в них вечных общечеловеческих ценностей - любви к родной земле, уважения к своему народу, национальной культуре, истории, - сказала Марина Васько. - Школа никогда не призывала к насилию, ненависти, агрессии. Она всегда была храмом знаний, а не политическим институтом. Однако теперь праздничная атмосфера, которая традиционно царит накануне Дня знаний, омрачается политическими настроениями в обществе. По сути, школа стала заложницей политической ситуации. Звучат призывы не вести детей в школу, на линейку, оскорбления в адрес педагогов. Фактически тем самым мы подрываем авторитет учителя, безвозвратно разрушаем его образ как носителя знаний, каким он был всегда".

Депутат подчеркнула, что образование всегда лежит в основе развития общества. "Разрушая образование, мы разрушаем и будущее нашей страны. Школа должна быть вне политики. Она должна оставаться территорией мира и добра ради наших детей, ради нашего будущего. И мне хочется попросить родителей не втягивать детей в политические игры взрослых", - добавила она.-0-