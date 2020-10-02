Депутат: введение квот на трудоустройство людей с инвалидностью обеспечит им равные права на рынке труда

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение квот на трудоустройство людей с инвалидностью обеспечит им равные права на рынке труда, заявила журналистам председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович, передает корреспондент БЕЛТА.

Такая норма предусмотрена проектом закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции", который готовится к рассмотрению во втором чтении на осенней сессии парламента.

Сегодня начала работу осенняя сессия белорусского парламента Заседание четвертой сессии Совета Республики седьмого созыва начнется в 15.00.

"Данный законопроект обсуждался всеми заинтересованными. В состав межведомственной группы вошли все общественные объединения инвалидов. Если раньше акцент был сделан на социальной защите людей с ограниченными возможностями, то новый закон предоставит этим гражданам равные права на рынке труда, - рассказала Людмила Кананович. - Большая глава связана с образованием людей с инвалидностью, вводится новый термин "инклюзивное образование". Такая норма, как квотирование рабочих мест для людей с инвалидностью, тоже очень важна и будет являться стимулом для нанимателей, которые будут создавать рабочие места для этой категории граждан". Квоты, как ожидается, будут устанавливать для средних и крупных предприятий, где работают от 100 человек.

Кроме того, предлагается увеличить сроки установления инвалидности. Предусматривается, что инвалидность первой группы будет устанавливаться сроком на три года, второй и третьей групп - на два. Сейчас он составляет два года и один год соответственно. Особое внимание в законопроекте уделено вопросам создания доступной среды для людей с инвалидностью.

Людмила Кананович добавила, что на сегодняшний день в портфеле профильной комиссии находятся четыре законопроекта, три из которых готовятся ко второму чтению на осенней сессии.-0-